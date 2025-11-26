İngiltere merkezli banka HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin raporunda asgari ücrete yeni yılda yüzde 20 yapılmasını beklediğini paylaştı.



'ASGARİ ÜCRET 26 BİN 524 TL OLACAK'



Yüzde 20 zam senaryosunda asgari ücret 26 bin 524 lirayla, yeni yılda muhtemelen 30 bin lirayı aşacak açlık sınırının bir hayli altında kalacak. Ekonomistlerin, ‘iyimser’ buldukları tahminlere göre 2026 sonunda enflasyon yüzde 20’ye, faiz ise yüzde 25.5’e inecek. Gelecek yılın sonunda dolar kuru ise 48 lira seviyesinde olacak.



Bir başka ifadeyle HSBC, dolardaki yalnızca yüzde 13’lük artış olacağını öngörüyor. Banka, bu yıl artan dolarizasyonda önümüzdeki yıl somut bir gerileme olmayacağını tahmin ediyor.



YENİDEN ENFLASYONUN ALTINDA KALABİLİR



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon için tahminini yüzde 31-33 seviyesinde revize derken, geçtiğimiz yıla benzer şekilde bu yıl da asgari ücret zammı enflasyonun altında kalabilir.



Ekonomistler, mevcut ekonomi yönetiminin sıkı para politikaları nedeniyle asgari ücrette yüzde 20-25 seviyelerinde artışa gitmeyi planladığını belirtirken, bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde milyonlarca sefalet maaşı ile geçinmeye devam etmek zorunda kalacak.