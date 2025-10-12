AKP iktidarı şimdi de 77 yıldır yasayla korunan milli parklar ile tabiat parklarına göz dikti. 50 milli park ile 274 tabiat parkı, talan ve yapılaşma tehdidi altına giriyor. AKP milletvekilleri tarafından hazırlanan teklif ile 1948’den bu yana yasayla korunan doğal alanlar betonlaşacak.

49 YILDAN 99 YILA

Teklife göre milli parklar içerisinde uygun görülen alanların turizme kazandırılması için imar planı dahilinde konaklama tesisi ve otel yapılabilecek. İşletmelerin süresi 49 yıl olacak, 99 yıla uzatılabilecek. Petrol-doğalgaz iletim hattı, trafo, su, altyapıyla ilgili tesisler yapılabilecek. Aralarında Yedigöller ve Abant Gölü’nün de olduğu 50 milli park, “Kamu Yararı” adı altında yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya kalacak.

İstanbul Polonezköy ve İzmir Meryemana dahil 274 Tabiat Parkı da “Kamu Yararı ve Zaruret” gerekçesi ile yapılaşma tehdidi altına giriyor.

Tehdit altındaki Milli Parklar ve Tabiat Parkları’ndan bazıları şunlar:

Bolu Abant, Yedigöller, Burdur Salda Gölü, Tunceli Munzur Vadisi, Antalya Saklıkent, Artvin Karagöl-Sahara, Marmaris, Artvin Kaçkar, Çanakkale Troya, Manyas Kuş Cenneti, Antalya Köprülü Kanyon, Kastamonu Küre, Olimpos, Beydağları.

POLONEZKÖY’DEN HAMSİLOS’A

İstanbul Polonezköy, Mihrabat, Büyükada, Kömürcübend, Dilburnu, Değirmenburnu, Bentler, Kirazlıbent, Fatih Sultan Mehmet, Hacetderesi, Kağıthane Hasdal, İzmir Meryemana Tabiat Parkı, Muğla Ölüdeniz, Sinop Hamsilos, Rize Hemşin şelalesi, Karagöl, Siirt Tillo, Bolu Gölcük, Sülüklü Göl, Sünnet Gölü.

KORUMA ZIRHI KALKACAK

Ormancı: Kötü niyetli hesaplar yapılıyor

Milli Parklar eski Genel Müdürü Hüsrev Özkara

Türkiye Ormancılar Derneği (TOD) Başkanı ve Doğa Koruma Milli Parklar eski Genel Müdürü Hukukçu Hüsrev Özkara, bu düzenlemeyle milli parklar ve tabiat parklarındaki koruma zırhının ortadan kalkacağını söyledi. Özkara şöyle konuştu: “Bu alanlar, kamu yararı adı altında, subjektif tanımlarla koruma kaldırılıp talana açılacak. Yasa çıkarsa bu parklardan otoban bile geçirebilirler. 77 yıllık koruma emeği heba olur. Koruma alanları belediye parkına döner. Türkiye’nin yüzölçümü 80 milyon hektar ve bunun sadece 1 milyon hektarı koruma altındaydı. Şimdi 80’de 1 için de kötü niyetli hesaplar yapılıyor” dedi.

Teklifi hazırlayan ilahiyat mezunu, din öğretmeni

AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy

2873 sayılı kanun gereği, korunan milli parklara çivi bile çakılamıyor. Yeni teklifte ise Milli Parklar’da “Onaylanmış planlarda belirtilen yapı ve tesisler dışında” yapılaşmanın yasak olacağı vurgulanıyor.

AKP’li milletvekillerinin hazırladığı teklif ile “Acil kamu yararı gerektiren stratejik altyapı projeleri için Milli Park alanlarının koruma statüsü”de değiştirilebilecek. İçme suyu temini açısından yapımı aciliyet gösteren ve kamu yararı açısından vazgeçilmez olan tesisler için planı şartı aranmayacak.

Teklifi hazırlayan AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy’un da doğa ve çevre ile hiçbir ilgisi yok. Toy İlahiyat Fakültesinden mezun olduktan sora Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği yapmıştı.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “AKP döneminde Türkiye, Avrupa’da en fazla yeşil alan kaybeden ülkelerden biri haline geldi” dedi.