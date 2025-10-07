Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleri ile e-imza vermeye yetkili şirketlere müracaat edilerek sahte elektronik imza çıkartıp usulsüz ehliyet ve eğitim sertifikası üretilmesine yönelik, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Bilişim Sistemlerine Hukuka Aykırı Girme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan teknik inceleme ve analizler sonucunda yasa dışı yollarla sahte üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi.