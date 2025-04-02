Beyaz Saray'da düzenlenen toplantıda konuşan Trump, ABD'nin tüm ithalatlara yüzde 10 oranında gümrük vergisi uygulayacağını söyledi.

Ayrıca Trump, merakla beklenen otomotiv vergisine ilişkin kararını da açıkladı. Trump, yurt dışında üretilen tüm otomobillere yüzde 25 gümrük vergisi getireceklerini duyurdu.

Trump'ın konuşmasından öne çıkanlar :

Gece yarısından itibaren yabancı araçlara yüzde 25 tarife yürürlüğe girecek.

ABD tüm ülkeler için temel tarife oranını yüzde 10 olarak belirleyecek

Karşılıklı oran onların tarife oranının yarısı olacak. Tamamen karşılıklı olmayacaklar.

Gümrük vergileri bize büyüme sağlayacak.

ABD Japonya'ya 24yüzde gümrük vergisi uygulayacak.

ABD Tayvan'dan yapılan ithalata yüzde 32 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, AB'den ithalata yüzde 20 tarife uygulayacak

ABD, Çin'den yapılan ithalata yüzde 34 tarife uygulayacak

TÜRKİYE'YE DE UYGULANACAK

ABD, karşılıklı tarifeler çerçevesinde Türkiye'den ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak.

ABD, Singapur'dan yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacak

Avrupa Birliği, çok çok sertler, çok sert tüccarlar. Avrupa Birliği'nin çok dostane olduğunu düşünüyorsunuz, bizi kazıklıyorlar, bunu görmek çok üzücü, çok acınası

ABD, İsrail'den yapılan ithalata yüzde 17 gümrük vergisi uygulayacak

ABD, Hindistan'dan yapılan ithalata yüzde 26 gümrük vergisi uygulayacak

ABD, Güney Kore'den yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacak

*Ayrıntılar geliyor...