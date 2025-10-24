Son dakika... ABD'de eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,3 oldu. Normalde Ekim’in ilk haftası açıklanması gereken enflasyon verisi, ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle geç açıklandı.
Beklenti yıllık yüzde 3,1, aylık bazda yüzde 0,4 olması yönünde olmuştu
Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,0 olurken, aylık bazda yüzde 0,2 oldu.
ABD'de ağustos ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,4 açıklanırken, yıllık bazda yüzde 2,9 olarak açıklanmıştı.
PİYASALAR NASIL TEPKİ VERDİ?
Gelen enflasyon rakamlarının ardından piyasalarda sert hareketlenmeler görüldü. Dolar endeksi veri öncesi 99,29 puanda bulunurken, enflasyon sonrası, 98,74 puan oldu.
(4 saatlik dolar endeksi grafiği)
Ons altın kritik enflasyon verisi öncesinde 4 bin 63 dolarda bulunuyordu. Veri sonrası 4 bin 94 dolar seviyesine yükseldi.
(4 saatlik ons altın grafiği)
Gram altın kritik enflasyon verisi öncesinde 5 bin 479 lira bulunurken, veri sonrası 5 bin 524 liraya yükseldi.
(4 saatlik gram altın grafiği)
Euro/dolar paritesi veri öncesinde 1,1612 seviyesinde bulunuyordu. Veri sonrası 1,1649 seviyesine yükseldi.
(4 saatlik euro/dolar grafiği)