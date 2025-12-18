Son dakika... ABD tarafında Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. ABD tarafında kasım ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,7 oldu. Aylık veri ise açıklanmadı.

Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,3 gelirken, yıllık bazda yüzde 3,0 olarak gelmişti. Çekirdek tüketici enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 2,6 oldu.

Fed swapları, 2026 sonuna kadar 3 baz puanlık ek politika gevşetmesini fiyatlıyor.

ABD Merkez Bankası Fonları vadeli işlemleri, Kasım ayı TÜFE verilerinin ardından Ocak ayında faiz indirimi olasılığını yüzde 26,6'dan yüzde 28,8'e yükseltti.

ABD'de enflasyon verilerinin ardından faiz vadeli işlemleri gelecek yıl 62 baz puanlık gevşeme öngörüyor.

Fed’de gelecek yıla ilişkin faiz patikasına dair görüş ayrılıkları sürerken, politika yapıcıların enflasyon verilerinin seyrine ne ölçüde tepki vereceği belirsizliğini koruyor. Buna karşın Fed, işgücü piyasasında daha derin ve endişe verici bir bozulmanın önüne geçmek amacıyla geçen hafta üst üste üçüncü toplantısında faiz indirimi kararı aldı. ENERJİ FİYATLARI YÜKSELDİ

Gıda ve enerji hariç çekirdek endeks, aynı dönemde yüzde 0,2 artış gösterdi. Konut endeksi yüzde 0,2 yükselirken, enerji endeksi yüzde 1,1 ve gıda endeksi yüzde 0,1 arttı. Mobilya ve ev eşyaları, iletişim ve kişisel bakım kalemleri de yükseliş gösterdi. Buna göre otel ve konaklama, eğlence ve giyim endeksleri gerileme gösterdi.

Enerji kalemlerinde son 12 ayda yüzde 4,2’lik artış yaşandı. Enerji ürünleri içinde benzin fiyatları 0,9, yakıt yağı yüzde 11,3 ve elektrik hizmetleri yüzde 6,9 artış kaydetti. Gıda endeksi yıllık yüzde 2,6 yükselirken, evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 1,9, dışarıda tüketilen gıda fiyatları ise yüzde 3,7 artış kaydetti

PİYASAYA ETKİSİ NE OLDU?

Açıklanan enflasyon rakamları sonrası piyasalarda hareketlilik görüldü. Beklentilerin çok altında kalan enflasyon rakamları, Fed'in faiz indiriminde daha rahat davranacağı sinyalini verebilir. Rakamların piyasaya etkisi....

Dolar endeksi kritik veri öncesinde 98,41 puandaydı. Kritik veri sonrası 98,17 puan oldu

Ons altın kritik veri öncesinde 4 bin 321 dolar seviyesindeydi. Kritik veri sonrası 4 bin 342 dolar oldu.

Gram altın kritik veri öncesinde 5 bin 925 lirada bulunuyordu. Kritik veri sonrası 5 bin 968 lira oldu

Gümüş fiyatları kritik veri öncesinde 65.75 dolar civarındaydı. Kritik veri sonrası 66.37 dolar oldu.

Euro/TL kritik veri öncesinde 50,31 lira civarındaydı. Kritik veri sonrasında 50,36 lira oldu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TASİYESİ DEĞİLDİR.