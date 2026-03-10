Halkbank, ABD'de 15 Ekim 2019 tarihinde bankaya karşı açılan ceza davasına ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı. Açıklamada, bankanın yönetim kurulunun davanın uzlaşma yoluyla sonlandırılması amacıyla ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" (Deferred Prosecution Agreement-DPA) imzalanmasına karar verdiği belirtildi.

SUÇ KABULÜ VE PARA CEZASI YOK

Bankadan yapılan açıklamada, söz konusu uzlaşma kapsamında bankanın herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı ve hiçbir adli veya idari para cezası ödemeyeceği ifade edildi.

UYUM RAPORU SUNULACAK

Anlaşma çerçevesinde, uzman bir kuruluş tarafından hazırlanacak uyum raporunun ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'ne (OFAC) ve bir nüshasının da ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı Ofisi'ne teslim edileceği bildirildi.

MAHKEME ONAYIYLA DAVA DÜŞECEK

Bu sürecin ardından Halkbank ile ABD Güney New York Bölge Başsavcılığı'nın davanın düşürülmesine ilişkin müşterek bir yazıyı ABD Güney New York Bölge Mahkemesi'ne sunacağı kaydedildi.

ULUSLARARASI PİYASALARA ERİŞİM ARTABİLİR

Mahkemenin onayıyla birlikte ABD'de Halkbank hakkında yaklaşık 9 yıldır devam eden ceza davası sürecinin sona ermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, OFAC'ın da Halkbank'a ilişkin idari süreçleri herhangi bir ek işlem yapmaksızın kapattığını bankaya bildirdiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu gelişmenin bankanın yurt dışı kaynak temin imkanlarını, muhabir ağını ve uluslararası piyasalara erişimini genişletebileceği ve bunun bankanın mali yapısını olumlu etkileyebileceği değerlendirildi.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNE HİZMETİ SÜRDÜRECEĞİZ”

Halkbank, 88 yıldır Türkiye ekonomisine hizmet sunduğunu belirterek faaliyetlerini ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun şekilde sürdürmeye devam edeceğini ve bankacılık sektörü ile ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.

BANKANIN HİSSELERİ %9 DEĞER KAZANDI

Mahkemeye sunulan anlaşma belgesinin çarşamba günü yapılacak duruşmada ele alınacağı bildirildi. Gelişmenin duyulmasının ardından Borsa İstanbul’da Halkbank hisseleri sert yükseliş gösterdi. Bankanın hisseleri gün içinde yüzde 9’un üzerinde değer kazandı.

DAVANIN MERKEZİNDE İRAN YAPTIRIMLARI İDDİASI VAR

ABD’de açılan davada, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarının aşılmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. İddianameye göre bankanın, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulduğu öne sürülen paravan şirketler aracılığıyla yaptırımların delinmesine destek verdiği ileri sürülüyor.

HALKBANK SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

Halkbank yönetimi ise dava sürecinin başından bu yana söz konusu iddiaları kabul etmiyor. Banka, 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianamedeki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini daha önce duyurmuştu.