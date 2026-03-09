ABD’de uzun süredir devam eden Halkbank davasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Davaya bakan yargıç, ABD Adalet Bakanlığı ile Halkbank arasında “ertelenmiş kovuşturma” (deferred prosecution) anlaşmasına varıldığını açıkladı. Anlaşmanın yürürlüğe girmesi halinde davanın düşmesi gündeme gelecek.

Mahkemeye sunulan anlaşma belgesinin çarşamba günü yapılacak duruşmada ele alınacağı bildirildi. Gelişmenin duyulmasının ardından Borsa İstanbul’da Halkbank hisseleri sert yükseliş gösterdi. Bankanın hisseleri gün içinde yüzde 9’un üzerinde değer kazandı.

Davanın merkezinde İran yaptırımları iddiası var

ABD’de açılan davada, Halkbank’ın İran’a yönelik ABD yaptırımlarının aşılmasına yardımcı olduğu iddia ediliyor. İddianameye göre bankanın, İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde kurulduğu öne sürülen paravan şirketler aracılığıyla yaptırımların delinmesine destek verdiği ileri sürülüyor.

Halkbank suçlamaları reddediyor

Halkbank yönetimi ise dava sürecinin başından bu yana söz konusu iddiaları kabul etmiyor. Banka, 2019 yılında kamuoyuna açıklanan iddianamedeki suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini daha önce duyurmuştu.