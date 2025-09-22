Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere ABD'nin New York şehrine gitti.

Kentteki Türk Evine de giden Erdoğan'ı Times Meydanı'nda dikkat çeken bir pankart karşıladı.

Gazeteci Özlem Gürses, SÖZCÜ TV'deki Para Politika ve Hayat programında pankartın ayrıntılarını aktardı.

EKREM İMAMOĞLU VE ÖZGÜR ÖZEL AYRINTISI

Gürses şunları kaydetti:

"New York'ta karşılama hazırlandı. Times Meydanı'nda dev ekranda Türk diasporası ve gençler özellikle bir fotoğraf bulmuşlar. Fotoğrafta Ekrem İmamoğlu ve eşi, kızları, Özgür Özel ve onun kızı var ve üzerine de umut yazılmış. Bu fotoğrafla bir ilan vermişler ve umut yazmışlar ve Erdoğan'ı bu fotoğraf karşılıyor"

İşte o ilan: