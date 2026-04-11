İranlı üst düzey bir kaynağın İngiliz medyasına yaptığı açıklamada, ABD'nin Katar ve diğer yabancı bankalarda dondurulmuş halde bulunan İran varlıklarını serbest bırakmayı kabul ettiğini duyurdu.

Söz konusu kaynak, bu hamleyi İslamabad'da Washington ile yürütülen görüşmelerde bir anlaşmaya varılması konusundaki "ciddiyetin" bir işareti olarak nitelendirdi ve kararı memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

ABD tarafı ise dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması konusuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE GÜVENLİ GEÇİŞ ŞARTI

Konunun hassasiyeti nedeniyle isminin açıklanmasını istemeyen kaynak, yaptığı açıklamada varlıkların serbest bırakılmasının doğrudan bir güvenlik meselesine bağlı olduğunu vurguladı.

Kaynağın aktardığına göre, blokajın kaldırılması "Hürmüz Boğazı üzerinden güvenli geçişin sağlanması" şartıyla doğrudan bağlantılı. Bu konunun, iki ülke arasında yürütülen diplomatik temasların ve müzakerelerin en kritik maddelerinden biri olması bekleniyor.