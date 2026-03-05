ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump şu ifadeleri kullandı:

“İran’ın liderliği hızla ortadan kalkıyor. Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor. İran'a İki hafta içinde saldırmasaydık, nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer birkaç ay önce B2 saldırısını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olurlardı."