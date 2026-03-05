Bakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Rubio ile görüştü
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgedeki son durum değerlendirildi, Türk hava sahasına yönelen ve etkisiz hale getirilen füze konusu ele alındı.
Trump'tan yeni açıklama
ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Trump şu ifadeleri kullandı:
“İran’ın liderliği hızla ortadan kalkıyor. Lider olmak isteyen herkesin sonu ölüm oluyor. İran'a İki hafta içinde saldırmasaydık, nükleer silaha sahip olurlardı. Eğer birkaç ay önce B2 saldırısını yapmasaydık, nükleer silaha sahip olurlardı."
ABD'den kara harekatı açıklaması
Beyaz Saray, "İran rejimi tamamen eziliyor. 47 yıllık müsamaha gösterme ve destekleme dönemi bitti. İran'ın terörist liderleri ABD'ye karşı işledikleri suçların bedelini kanla ödüyorlar." dedi. Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran'da kara birliklerinin kullanılmasının şu an için operasyon planında yer almadığını söyledi.