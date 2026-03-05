İsrail’in ABD ile birlikte İran’a yönelik başlattığı saldırılar 6'ncı gününde... Karşılıklı saldırıların sürdüğü savaşta İran Kızılayı'nın son açıklamasına göre ülkede can kaybı 5 Mart Perşembe itibarıyla 1045'e çıktı. İran'a yönelik kara harekatıyla ilgili ABD'den yapılan açıklamada ise 'gündemimizde yok' denildi...

 