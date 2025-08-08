Adalet Bakanı, "Sahtecilikle ilgili soruşturmayı başlatan yargımız. 13 Ağustos 2024 tarihinde yargı teşkilatına kamu kurumumuzdan yapılan bir ihbarla başlayan soruşturma söz konusu." dedi.

Tunç şu ifadeleri kullandı:

Gizli yürütülen bir soruşturmada gözaltılar yapıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan 220 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 220 kişiden 199'u hakkında kamu davası açıldı. 37 kişi hakkında da tutuklama kararı verildi.

İddianame ortaya çıkınca kamuoyu öğrenmiş oldu. Belirlenen sahte belgeler, diplomalar ilgili kuruluşlar süratle bilgilendirilerek bu belgelerin resmi işlemlerde kullanılmaması ilgili tedbirler alındı. Devletin tüm kurumları savcılık makamı tarafından bilgilendirildi. Sahte belgelerle herhangi bir işlem yapılamadı.

Şu anda dava devam ediyor. UYAP sistemi dünyanın en gelişmiş yargı ağı. Siber güvenliği sürekli test edilen, en güçlü sistemlerden. Bazı yorumcular ve gazeteler dezenformasyon yaparak soru işaretleri yaratmaya çalışıyor; bunlara kesinlikle itibar edilmemelidir.

'İBB BORSASI' İDDİASINA AÇIKLAMA

Ana muhalefet partisi lideri ilk gözaltılardan itibaren yargı mensuplarıyla ilgili yakışıksız ifadeler kullanıyor. İlk andan itibaren dosyanın içeriğini bilmeden siyasi maksatla yapılıyor gibi izlenim uyandırmaya çalıştı.

Soruşturmanın başlangıcı birtakım CHP'lilerin ifadeleriyle ortaya çıkan soruşturmalar.

Elimde belgeler var diyor, neden bekletiyorsun elinde? Hukuk devletinde bunun gereği yapılır.