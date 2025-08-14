Adli Tıp Kurumu, hakkında sağlık gerekçesiyle tahliye talebi bulunan tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a ilişkin hazırladığı mütalaada, cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından engel teşkil etmediğini bildirdi. Kurum, mevcut tetkik ve muayene bulgularına dayanarak, aktif hastalık bulgusu bulunmadığını ve ileri değerlendirme için sevk önerisinde bulundu.

16 Temmuz 2025 tarihli ilgili ihtisas kurul raporunda, Çalık'ın yapılan muayenesinde kas gücünün tam olduğu, merdiven çıkabildiği, tansiyon, nabız ve ateş gibi hayati bulgularının normal seviyede seyrettiği belirtildi. Morluk, sarılık ya da nefes darlığı gibi fiziksel bulguların yanı sıra kilo kaybına dair belirtiye de rastlanmadığı ifade edildi. Psikiyatrik muayenesinde ise aktif bir psikopatoloji saptanmadı.

Kurul tarafından yapılan değerlendirmede, kemik iliği aspirasyonu, flow sitometrisi ve biyopsi sonuçlarına da yer verildi. Blast oranının %3-4 olarak saptandığı ancak biyopsinin teşhis için yeterli kalitede olmadığı vurgulandı. Mevcut patolojik verilerin ışığında, Çalık'ın hematoloji, tıbbi onkoloji ve hematopatoloji alanlarında uzmanlaşmış bir merkezde yeniden değerlendirilmesinin uygun olacağı ifade edildi.

Raporda ayrıca, kemik iliği biyopsisinde lösemi, lenfoma veya miyelodisplazi lehine patolojik bulguya rastlanmadığı özellikle vurgulandı.

Adli Tıp’ın sonuç bölümünde ise, Çalık'ın mevcut tıbbi belgeleri ve muayene sonuçlarına göre düzenli kontrollerin sağlanması halinde cezaevi koşullarında kalmasının sağlık açısından uygun olduğu belirtildi. Kurul, ileri tetkikler ve uzman değerlendirmelerinin ardından tekrar incelenebileceğini kaydetti.