Son dakika... Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ağustos ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 2,04 olurken, yıllık bazda ise yüzde 32,95 olarak kaydedildi.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,04 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,50 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,95 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,62 artış olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2,06 olurken, yıllık bazda ise yüzde 33,52 olarak kaydedildi.

ENAG TÜİK'LE AYRIŞTI

Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ağustos ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda yüzde 65,49 olarak gerçekleşti.

İTO'YA GÖRE AĞUSTOS ENFLASYONU

İstanbul Ticaret Odası'na göre İstanbul'da TÜFE artışı ağustos ayında yüzde 1,84 artarken bu rakam yıllık bazda yüzde 40,83 olarak kayıtlara geçti.

GIDA ALKOLSÜZ İÇECEKLER YÜZDE 33'TEN FAZLA ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 33,28 artış, ulaştırmada yüzde 24,86 artış ve konutta yüzde 53,27 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 7,97, ulaştırmada yüzde 4,10 ve konutta yüzde 8,12 oldu.

GIDA ALKOLSÜZ İÇECEKLER AYLIK YÜZDE 3,02 ARTTI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,02 artış, ulaştırmada yüzde 1,55 artış ve konutta yüzde 2,66 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,72, ulaştırmada yüzde 0,24 ve konutta yüzde 0,46 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Ağustos ayı itibarıyla, 20 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 4 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,07 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 21,87 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,71 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 39,07 artış olarak gerçekleşti.