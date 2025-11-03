Son Dakika Haberi... Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.
15 YIL HAPİS TALEP EDİLDİ
Savcı Ahmet Özer’in TCK 314/2 maddesi ile TMK’nın 5/1 maddesi uyarınca 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.
Ahmet Özer mütalaaya karşı savunma yapmak için ek süre istedi.
Özer’in avukatları da mütalaaya karşı savunma yapabilmek için ek süre talep edildi.
23 OCAK'A ERTELENDİ
Duruşma 23 Ocak 2026 Saat 10.00’a ertelendi.
Ahmet Özer’in “İstanbul’u terk etmeme” şeklindeki adli kontrol tedbiri “yurt dışı çıkış yasağı” şeklinde gevşetildi.
Prof. Dr. Ahmet Özer “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında tutuklu bulunmaya devam ediyor.