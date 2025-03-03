Almanya'nın Mannheim kentinde bir araç kalabalığın arasına daldı. Alman polisi bölgede operasyon başlattığını duyurdu. İki kişinin öldüğü, 15’i ağır, 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Almanya’da yine arabayla saldırı dehşeti yaşandı. Türklerin yoğun olduğu Mannheim Kenti’nde bir arabalı saldırgan yayaların arasına daldı. İnsanlara çarpa çarpa ilerleyen kırmızı bir SUV araç, birçok kişiyi yaraladı. Olayda bir kişi de yaşamını yitirdiği belirtildi.

TÜRK ESNAF ŞOKTA

Olay, Türk esnafın yoğunlukta olduğu bölgede şok etkisi yarattı. Sürücü yakalanıp gözaltına alındı.

İŞTE O SALDIRGAN

Saldırganın Afgan ya da Arap olduğu belirtiliyor. Olayda bir terör ya da başka unsur olup olmadığı araltırılıyor. Saldırganın Alman varandaşı, Heidelberg ikametli, 1991 doğumlu Hajj A.A. Olduğu öne sürülüyor.

SÖZCÜ’ye konuşan görgü tanıkları, “Su kulesi önünden gelen araba birden tramvayın önünden fırladı ve insanlara çarparak metrelerce gitti. Çok yaralı vardı. Yerde kıpırdamadan yatanlar vardı” dedi.

MAGDEBURG’DA OLMUŞTU

Geçen 21 Aralık’ta da bir Suudi bir psikayatr, Magdeburg’da insanların üzerine arabasını sürmüş, Noel Pazarı’ndaki saldırıda 6 kişi ölmüş, 200’ü aşkın kişi de yaralanmıştı.