Servislerden yapılan çökme bildirimlerinin ardından sorunun Amazon Web Services (AWS) ile bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

Amazon Web Services dünyada bulut servis sistemlerinin tekeli olarak öne çıkıyor.

Şirket, “birden fazla AWS hizmetinde artış gösteren hata oranları”nın yanı sıra gecikmelere ilişkin bilgiler paylaştı.

Çöken siteler ise şunlar:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokémon Go,

AMAZON'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

ABD Doğu (US-EAST-1) bölgesindeki DynamoDB uç noktasına yapılan isteklerde önemli hata oranlarını doğrulayabiliyoruz. Bu sorun, aynı bölgedeki diğer AWS servislerini de etkiliyor. Bu süre zarfında müşteriler Destek Talepleri (Support Cases) oluşturamayabilir veya güncelleyemeyebilir. Mühendisler hemen müdahalede bulunarak hem sorunu hafifletmek hem de kök nedenini tam olarak anlamak için çalışıyor. Daha fazla bilgi elde ettiğimizde yeni bir güncelleme paylaşacağız"

Amazon Türkiye saati ile (TSİ) 10:11'de yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

"ABD Doğu (US-EAST-1) bölgesinde birden fazla AWS servisinde artan hata oranları ve gecikmeler araştırılıyor. 30–45 dakika içinde yeni bir güncelleme sağlayacağız."

AMAZON WEB SERVİCES (AWS) NEDİR?

Amazon Web Services (AWS), dünya çapındaki veri merkezlerinden 200'den fazla tam özellikli hizmet sunan, dünyanın en kapsamlı ve yaygın olarak benimsenen bulut hizmeti olarak öne çıkıyor.

Bu nedenle Amazon'dan hizmet alan şirketlerde bu nedenle çökebiliyor.

Amazon'un geçtiğimiz bu servis aracılığıyla 108 milyar dolarlık gelir ettiği biliniyor.