Son Dakika Haberi... Çalık'ın yeğeni ve avukatı Melih Koçhan hastane önünde yaptığı açıklamada, "Bugün gergin bir bekleyişti. Sabah 09.30 gibi operasyon yapılacak olan bölgeye bir işaretleme yaptılar. 3 saatlik bir operasyon gerçekleşti. İyi geçtiğini söyledi. Doktorlardan tam detayını öğrenemedik ancak oradaki kitlenin alındığını ve bir patolojik süreç olacağını söyledi. 10-15 günlük süreçte temennimiz sonucun temiz olması" dedi.

Koçhan ayrıca bugün 10 kişilik aile bireylerinin Çalık'ı göreceğini söyledi.