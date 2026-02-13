SunExpress’in Antalya–Gaziantep seferini gerçekleştirmeye hazırlanan XQ7646 sefer sayılı uçağı, Antalya Havalimanı’nda taksi yaptığı sırada teknik arıza yaşadı. Kalkış sırasında tekerlekleri yerinden çıkan uçak motorun üzerinde kaldı.

Olay, saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kalkış öncesi taxi pozisyonunda ilerleyen uçağın sol kanadında bulunan teker, henüz belirlenemeyen bir nedenle yerinden çıktı. Dikmesi kopan teker nedeniyle kanatta hasar oluşurken, uçak sola doğru yattı.

ARFF ekipleri anında müdahale etti

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen ARFF ekipleri, kısa sürede uçağa müdahale etti. Kanatta meydana gelen hasar nedeniyle riskli bir durum oluşurken, ekipler güvenlik önlemlerini artırarak çalışmalara başladı.

Uçakta bulunan yolcular ise hızlı ve kontrollü bir şekilde tahliye edildi. Tahliye edilen yolcuların başka bir uçakla Gaziantep’e gönderildiği öğrenildi