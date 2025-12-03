Son dakika... Aralık ayı kira artış oranı belli oldu. TÜİK kasım ayı enflasyonunu yüzde 0,87 olarak açıkladı. Buna göre aralık ayında yapılacak kira artış oranında tavan sınırı yüzde 35,91 olarak gerçekleşti.

KİRA ARTIŞ ORANI BELLİ OLDU

TÜİK kasım ayı enflasyonunun aylık yüzde 0,87 yıllık yüzde 31,07 olduğunu açıkladı. 12 aylık ortalamaya göre belli olan aralık ayı kira artış oranı ise yüzde 35,91 oldu.

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Mevcut kira bedeli: 25.000,00 TL

Kira artışı yapılacak ay: Aralık 2025

Kira artış oranı: Yüzde 35,91

Kira artış tutarı: 8.977,50 TL

Yeni kira tutarı: 33.977,50 TL

YILIN BAŞINDAN BU YANA AYLIK KİRA ARTIŞ ORANLARI

Ocak: Yüzde 56,35

Şubat: Yüzde 53,83

Mart: Yüzde 51,26

Nisan: Yüzde 48,73

Mayıs: Yüzde 45,80

Haziran: Yüzde 43,23

Ağustos: Yüzde 41,13

Eylül: Yüzde 39,62

Ekim: Yüzde 38,36

Kasım: Yüzde 37,15

Aralık: Yüzde 35,91