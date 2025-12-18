Son dakika...Asgari Ücret Tespit Komisyonu, hükümet ve işveren temsilcisi Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ile TÜRK-İŞ'siz ikinci toplantıya başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştirmişti. İlk toplantıdan sonuç alamayan komisyon ikinci toplantı için bugün 14.00'te masaya oturdu. Toplantı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi. Görüşme sonrasında Bakan Işıkhan açıklama yaptı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN TÜRK-İŞ İLE GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu ifadeleri kullandı: "TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. Geçen hafta bize ilettikleri katılmama gerekçelerini tekrar yinelediler. Biz süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada HAK-İŞ Başkanı'nı ziyaret edip sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Diğer yandan TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını dile getirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a teslim ettiğini anımsatan Atalay, şu ifadeler, kullandı:

"Bugün de toplantı yapacaklar. Ben katılmıyorum. Benim katılmayacağım yere arkadaşlarım da katılmazlar ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı. Emeklinin, işsizin, asgari ücretlinin zorda olduğunu anlatmak bizim görevimiz."

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Şu an uygulanan asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler sonrası net 22 bin 104 lira 67 kuruş düzeyinde.