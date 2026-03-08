Best Model of Turkey 2017 birincisi ve oyuncu olarak kariyerini sürdüren Aslıhan Karalar’ın Riva’daki evi, çatıdan çıkan yangınla bir anda alevler içinde kaldı. Karalar, yangın sırasında köpeklerini güvenli şekilde evden çıkardı.

DUMANDAN ZEHİRLENEN ASLI KARALAR HASTANEYE KALDIRILDI

Oyuncu dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Karalar’ın sağlık durumu iyi ve hayati tehlikesi bulunmuyor. Ancak yangında tüm eşyaları ve kıyafetleri yandı; hastanede arkadaşlarından kıyafet istediği öğrenildi.

''SAHUR KALKMASAYDI ÖLECEKTİK''

Snob Magazin’e konuşan Karalar, yaşadığı korkunç deneyimi şöyle anlattı:

“Annem sahura kalkmasaydı ölmüştük. Verilmiş sadakamız varmış.”

Yangın sonrası Karalar’ın moralinin iyi olduğu ve köpeklerinin sağ salim kurtulduğu belirtildi.





BEST MODEL'DEN KURULUŞ OSMAN'A

Annesi Çanakkale, babası ise Ankaralı olan Aslıhan Karalar, 27 Nisan 1999 tarihinde doğdu. Küçük yaşlarda piyona ve bale eğitimi aldı. Bilkent Uluslararası Laboratuvar Lisesi'nde okudu.

Ortaokulda Fransızca öğrenmeye başlayan Aslıhan Karalar, Londra King's College'da işletme eğitimini tamamladı. 2017 Best Model of The World birincisi olan Aslıhan Karalar Kuruluş Osman’ın Burçin’i rolüyle dikkat çekti.