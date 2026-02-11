Menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Parkı Direnişi'ne sanatçıları eylemlere katılmaları için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından biri olduğu iddiasıyla ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme’ suçundan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar çıktı.

12 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, menajer Ayşe Barım hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Barım’ın yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.

TUTUKLAMA OLMAYACAK, YURT DIŞI YASAĞI DEVAM EDECEK

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Barım hakkında “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Tutuklama olmayacak, Barım'ın yurt dışı çıkış yasağı devam edecek.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savcılığın ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle sunduğu mütalaaya karşı savunma yapan Ayşe Barım, suçlamaları reddetti. Barım, 2025 yılının ocak ayından bu yana anlamlandıramadığı bir sürecin içinde olduğunu belirterek, hayatı boyunca herhangi bir siyasi duruş sergilemediğini söyledi.

Tahliye edilmesinin ardından sağlık hizmetlerine erişebildiğini ifade eden Barım, “Beni tahliye ettiğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonraki süreçte ameliyatlarımı yaptırmak istiyorum. Dosyada hâlâ somut bir delil yokken, daha ağır bir şekilde cezalandırılmam isteniyor. Ben suçsuzum” dedi.

Vatandaşlık görevini yerine getirmeye çalışan bir kadın olduğunu vurgulayan Barım, “Hayatım boyunca sadece çalıştım. Yaşam hakkımın korunmasını istiyorum. Beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

SAVCI: MÜTALAAMIZ AYNEN GEÇERLİDİR

Barım’ın avukatları, savcılığın esas hakkındaki mütalaasının yeniden değerlendirilmesini talep etti. Ancak duruşma savcısı, talebe “Mütalaamız aynen geçerlidir, herhangi bir değişiklik yoktur” yanıtını verdi.

1 EKİM'DE TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Gezi Parkı Direnişi'ne sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla yargılanan, ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım hakkında savcılık, duruşma arasında esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu.

Barım, 248 gün tutuklu kaldıktan sonra 1 Ekim’de tahliye edilmişti.

