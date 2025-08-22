İBB'ye yönelik yolsuzluk iddiasıyla yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Soruşturmada, “etkin pişmanlık hükümlerinden” faydalanarak “konutu terk etmeme” şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız’ın “ev hapsi” kararları kaldırıldı.
AZİZ İHSAN'IN DA EV HAPSİ KALDIRILDI
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasına gerekçe gösterilen “Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü” dosyası kapsamında, “örgüt lideri” olduğu iddia edilen önce tutuklanan ardından “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve “ev hapsi” kararı verilen Aziz İhsan Aktaş’ın ev hapsi kararı kaldırıldı.