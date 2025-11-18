Son Dakika Haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında, "İmralı'ya gitmekten imtina etmem" dedi. Parti grubundan da onay isteyen Bahçeli ayakta alkışlandı.

Bahçeli ayrıca daha önce de dile getirdiği İBB davalarının TRT'de yayınlanması konusuna değindi.

"TÜM TV'LERDEN CANLI YAYIN OLARAK GEÇMELİ"

"İBB yargılamaları TRT'de canlı yayınlansın" diyen Bahçeli şunları kaydetti:

"Yargılama en başta TRT olmak üzere tüm TV'lerden canlı yayın olarak gerçekleşmeli. Türk milleti olan biten varsa görmeli.

İBB'yi saran devasa iddiaların mahkemede görüşülmesi ve duruşma etaplarının doğrudan takip edilmesi hukuk ve demokrasi güvenliğimizi de destekleyecektir.

Aziz Atatürk'ün kurduğu CHP adı ekosistem denen suç örgütü olduğu ileri sürülen mafyalaşmış oluşum tarafından belediye kaynakları kullanılarak bedeli mukabilince satın alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yargılamaların TRT'de canlı olarak yayınlanmasını istemişti.

İmamoğlu'nun çağrısını yineleyen CHP lideri Özel ve CHP'li kurmaylar ise sık sık bu talebi gündeme taşımıştı.

Ardından MHP lideri Devlet Bahçeli, Temmuz ayındaki konuşmasında, "CHP Genel Başkanı duruşmaların canlı yayınlanmasını istemişti. O zaman biz de ak koyun kara koyunun ortaya çıkması için gerekenin yapılmasını istiyoruz" ifadeleriyle desteğini açıklamıştı.

Bahçeli'nin destek çıkmasıyla Adalet Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da peş peşe açıklamalar geldi.

Adalet Bakanı AKP'nin grup toplantısın öncesi, "Görüş birliği olursa, mevzuat değişirse TBMM'nin takdirindedir. Ama bu arada Sayın Bahçeli'nin hassasiyeti 'Kamuoyu ak koyun kara koyun ne görsün. Bu kişilerin hangi suçları işlediğini veya işlemediği görsün' noktasında" dedi.

Erdoğan da partisinin grup toplantısının çıkışında gazetecilerin davaların canlı yayınlanmasına yönelik sorularını yanıtladı. Erdoğan, "Sayın Bahçeli böyle bir şey kullandıysa bana göre gayet güzel bir takdirdir. Hayırlı olur inşallah diyelim" ifadesini kullandı.

Temmuz ayında yaşanan gelişmelerin ardından davaların canlı yayınlanmasına ilişkin herhangi bir yeni gelişme yaşanmadı.