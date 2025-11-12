Türkiye Futbol Federasyonu, bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen Beşiktaşlı futbolcular Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal'ın tedbir kararlarının kaldırıldığını açıkladı.

TFF'nin sitesinden PFDK Başkanı Av. Başbuğ Pınarbaşı imzasıyla yapılan açıklamada, "Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Ersin Destanoğlu vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına,

Kurulumuza bahis eylemi nedeniyle idari tedbirli olarak sevk edilen Necip Uysal vekilinin, idari tedbirin kaldırılması talepli dilekçesi incelendi, dosya içindeki bilgi ve belgeler ile dilekçe ekinde sunulan evraklar bir arada değerlendirilerek; idari tedbirin kaldırılmasına ve yargılamanın tedbirsiz olarak devamına karar verilmiştir" denildi.

NECİP VE ERSİN'DEN DAVA HAZIRLIĞI

Beşiktaşlı futbolculardan Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu, konuyla ilgili olarak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Necip Uysal kendisiyle ilgili yaşanan bu durumun ardından "Tazminat davası açacağım, bu işin sonuna kadar gideceğim" ifadelerini kullandı.

Ersin Destanoğlu ise "Hakkımı arayacağım, tazminat davası açacağım" dedi.