Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2 maça çıkmayan Yeni Malatyaspor'u küme düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 13 Aralık 2025'te oynanması gereken Granny's Waffles Kırklarelispor maçına çıkmayan Malatya temsilcisi 3-0 mağlup sayıldı.

Disiplin Kurulu, bu eylemi aynı sezon içerisinde ikinci kez gerçekleştirdiği için Yeni Malatyaspor'u Nesine 3. Lig'e düşürdü.

Kurul, bu müsabaka tarihinden itibaren Yeni Malatyaspor ile maçı olan diğer takımların karşılaşmaları oynamaksızın hükmen galip sayılmasına hükmetti.