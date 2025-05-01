Son Dakika Haberi... Avrupa’da yaşanan elektrik kesintisi krizinden İspanya ve Portekiz başta olmak üzere Belçika, Fransa ve Andorra yaklaşık 50 milyondan fazla insan etkilenmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise Kabine Toplantısı sonrası yaşanan krizi değerlendirmiş ve Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı belirterek Türkiye'nin şu ana kadar bu sıkıntıdan etkilenmediğini dile getirmişti.

Bakan Bayraktar, "Ama bizi etkileyebilecek boyutta bir sıkıntı. Çünkü biz de Avrupa'nın sistemine bağlıyız" ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE ETKİLENECEK Mİ?

Bakan Bayraktar son yaptığı açıklamada ise, "Türkiye'nin elektrik iletim ve dağıtım hatlarında genel bir kesintiye neden olacak hiçbir sorun bulunmadığını" kaydetti.