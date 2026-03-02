Son dakika... Bölgede yaşanan son gelişmeler ve küresel etkiler çerçevesinde, Türkiye’nin İran ile olan gümrük kapıları yakından izleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ağrı‑Gürbulak, Van‑Kapıköy ve Hakkari‑Esendere gümrük kapılarında herhangi bir olağanüstü durum olmadığını belirtti.

GÜNÜBİRLİK GEÇİŞLER DURDURULDU

Bakan Bolat, gümrük kapılarında günübirlik yolcu geçişlerinin karşılıklı olarak durdurulduğunu vurguladı. Buna karşın, İran kendi vatandaşlarının Türkiye üzerinden ülkesine girişine izin verirken, Türkiye de kendi vatandaşları ve üçüncü ülke vatandaşlarının İran’dan ülkeye girişlerini sürdürüyor.

Ticaret Bakanlığı, ilgili gümrük birimleriyle yaptığı değerlendirmelerde ihtiyaç halinde alınabilecek ek tedbirleri ve eylem planlarını güncelledi. Personel takviyeleri sağlandı, kontrol altyapısı güçlendirildi ve tüm birimler teyakkuz halinde görev yapıyor.

Bakan Bolat, Türkiye’nin gümrük kapılarında işleyişi güvenli, düzenli ve hızlı şekilde sürdürmek için tüm kamu kurumlarıyla koordinasyonun devam ettiğini ve gerekli tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığını bildirdi.