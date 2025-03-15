SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den terör örgütü PKK'ya ilişkin olarak, "Terör örgütü PKK ve farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren tüm uzantıları bir an önce fesih kararını almalı, derhal ve koşulsuz olarak silahlarını teslim etmelidir." açıklaması geldi.

Bakan Güler, "Ateşkes gibi metinde yer almayan hususlar gündeme getirilmemeli. Böyle bir şey asla ve asla söz konusu değil. Nihai hedefimiz, terör örgütlerinin tamamen tasfiyesi. Sürecin sabote ve suistimal edilmesine veya uzatılmasına müsaade edilmeyecek, temkinli ve rasyonel bir yaklaşım esas alınacaktır" ifadesini kullandı.