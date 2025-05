Son Dakika Haberi... Bakan Işıkhan "Asgari ücrete ara zam söz konusu mu" sorusuna, "Şu an çok erken bunları konuşmak için bence çok erken" yanıtını verdi.

Bakan Işıkhan emeklilere yönelik bir çalışma olup olmadığı yönündeki soruya ise, "Şu an herhangi bir çalışmamız yok. Şu an kamu işçilerinin toplu sözleşme sürecine yoğunlaşmış durumdayız. Şu an emeklilerle ilgili bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK İÇİN TARİH VERDİ

Ev kadınlarına emeklilik hakkı için de konuşan Işıkhan şunları kaydetti:

"Ev kadınlarına emeklilikle ilgili bir çalışmamız söz konusu olacak. O da inşallah Haziran Temmuz ayında altyapısını hazırladıktan sonra da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na getireceğiz. İçeriği daha netleşmedi. Bir analiz yapmamız gerekiyor. Ev kadınlara emeklilik hakkının sınırını çok iyi belirlememiz lazım. Kaç çocuğu var, engelli olup olmadığı, geçirilen hizmet süresi vs. bunlara bakacağız. 2028'e gelmeden tamamlayacağız"