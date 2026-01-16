Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Esenboğa Havalimanı'nın üçüncü pisti ve yeni hava kontrol kulesine ilişkin basın toplantısı düzenleyerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
YORGUNLUK NEDENİYLE RAHATSIZLANMIŞ
Basın toplantısı sonrası muhabirlerin sorularını yanıtlayan Uraloğlu TGRT Haber muhabiri Aleyna Doğan'ın sorularını yanıtlarken fenalaştı. Soruları zorlukla yanıtladığı görülen Yayının kesilmesini isteyen Uraloğlu "Arkadaşlar yayını bir durdurursak memnun olurum" diyerek konuşmayı kesti.
Bakan'ın yorgunluk nedeniyle devam rahatsızlandığı, sağlık durumunda ciddi bir sorun olmadığı öğrenildi.