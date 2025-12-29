Son Dakika Haberi... Yalova'da gece saat 02.00 sıralarında IŞİD'e yönelik operasyon düzenlendi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında, bu sabah saat 02.00’da Yalova’da düzenlenen operasyonlarda IŞİD'li teröristler tarafından polislere ateş açıldığını duyurdu.

3 POLİS ŞEHİT 1 BEKÇİ YARALI

"Bu hain saldırı sonucunda maalesef 3 kahraman polisimiz şehit olmuştur. Saldırıda 8 polisimiz ve 1 bekçimiz de yaralanmıştır" ifadelerini kullanan Yerlikaya şunları kaydetti:

"5 KADIN 6 ÇOCUK SAĞ OLARAK TAHLİYE EDİLDİ"

"Teröristlerin bulunduğu evde kadınlar ve çocukların olması nedeniyle operasyon büyük bir hassasiyetle yürütülmüştür.

Adreste bulunan 5 kadın ve 6 çocuk sağ olarak tahliye edilmiştir.

"TERÖRİSTLER TÜRK VATANDAŞIDIR"

Çıkan çatışmada 6 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir. Bu teröristler Türk vatandaşıdır."

Bakan Yerlikaya, operasyonun saat 09.40’da tamamlandığını açıklarken sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu topraklarda huzur ve güvenliğimizi hedef alanlar, karşılarında daima cesareti ve fedakârlığıyla destan yazan güvenlik güçlerimizi bulmaktadır.

Şehitlerimiz, aziz milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını ortaya koymuşlardır. Onlar, görevini yaparken şehadete yürüyen kahramanlarımızdır.

Şehit polislerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum.

Şehitlerimizin makamları âli olsun.

Tedavileri devam eden yaralı polislerimize ve bekçimize acil şifalar diliyorum."