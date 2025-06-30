Son Dakika Haberi... Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Seferihisar'da çıkan orman yangınlarının ardından açıklamalarda bulundu.

"Anız yakmayın, özellikle orman ya da orman dışı alan fark etmez çöplerinizi yakmayın. Yangınların büyük bir kısmının orman dışı alanlarda çıktığını daha sonra da orman dahil bütün alanları etkilediğini söylüyoruz" uyarılarında bulunan Bakan Yumaklı şunları kaydetti:

MANİSA VE İZMİR'DE SON DURUM

Şu an için Manisa Aksihar'daki aktif yangının enerjisi düşürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

İzmir'de Seferihisar'daki her iki yangında da yine enerjileri düşürüldü, 3 tane kritik nokta kaldı onlara da müdahale ediyorlar.

HATAY'DA DA YANGIN ÇIKTI

Ben bu toplantıya başlamadan evvel Hatay'dan da bir yangın haberi gelmişti. Onunla ilgili de arkadaşlarımdan anlık olarak aldığım bilgi şu an için büyük bir sorun olmadığı yönünde.