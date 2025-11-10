Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.06’da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 11.01 kilometre derinliğindeki sarsıntı, kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

İstanbul, İzmir, Bursa ve çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durumun bulunmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Balıkesir ilimizin Sındırgı ilçesinde saat 01.06'da meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

