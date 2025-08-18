Balıkesir'de 10 Ağustos 2025'te meydana gelen ve merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı depremler olmaya devam ediyor.

Son olarak, Sındırgı'da 4.2 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı daha meydana geldi.

AFAD'da yer alan bilgilere göre; deprem saat 11:26'da meydana gelirken depremin derinliği 6.7 kilometre olarak kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak geçerken; derinliği 8.7 kilometre olarak kaydedildi.

AFAD'da yer alan bilgiye göre; kentte 11:26'da 3.6 büyüklüğünde 2. bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.