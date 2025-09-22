Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı daha meydana geldi.
Deprem saat 12.02'de meydana gelirken depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı.
ARTÇILAR DEVAM EDİYOR
Kentte dün gece 00.05'te 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
10 Ağustos 2025 tarihinde Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede binlerce artçı sarsında meydana geldi.