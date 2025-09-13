İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik "zimmet", "irtikap", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat" karıştırmak suçlarından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında suça karıştıkları iddiasıyla 48 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.





İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu arada Bayrampaşa Belediyesi ile şüphelilere ait iş adresi ve evlerin olduğu 72 adreste ekiplerce arama yapılıyor.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada:

-Bayrampaşa Belediyesi'nde görevli kamu görevlileri ile bir kısım şahıslara yönelik, zimmet, irtikap, rüşvet vermek, rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak suçları açısından eylemleri bulunduğu delilleri ile birlikte tespit edilen Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 şüpheli hakkında, 13/09/2025 tarihinde eşzamanlı olarak yakalama ve gözaltı işlemi ile 72 konut ve iş yeri ile ilgili arama ve el koyma işlemlerinin icrasına ilişkin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir. İşlemler devam etmektedir.