Son dakika... Bedelli askerliğe zam geldi. Abdullah Güler'in açıklamasından satır başları şu şekilde: "*Kripto varlıklarda vergi disiplinine kavuşturmak için satış fiyatı transferlerden 10 binde 3 oranında işlem vergisi alınmasını öngörüyoruz. *Şans ve bahis oyunlarının ilan ve vergi harcamaları matrahtan düşürülmeyecek. *KDV'de istisnalara gidilecek. *Bedelli askerliğin hesaplanmasında esas alınan 240 bin göstergeyi 300 bine çıkarıyoruz. Bu rakamının yaklaşık şu anki uygulaması 335 bin TL civarında. Bu artışla birlikte 417 bin TL gibi bir rakam çıkıyor. Elde edilen gelir savunma sanayine yönlendirilecek."

