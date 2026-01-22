SON DAKİKA: Milli Savunma Bakanlığı, 2026 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanacak yükümlülerin merakla beklediği sınıflandırma sonuçlarını açıkladı. Böylece bedelli askerlik yerleri açıklanmış oldu.
Sonuçlar e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından kontrol edilebilecek.
Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında 2026 yılında silahaltına alınacak yükümlülerin celp dönemleri ve birlik yerleri belirlenmiştir. Sonuçlarınızı e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden öğrenebilirsiniz."