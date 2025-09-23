CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski milletvekili Berhan Şimşek’i "parti disiplinini zedeleyen davranışları" nedeniyle kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk etti.
15 Eylül’de yapılan MYK toplantısında, tüzüğün 63/5, 64 ve 68/1-b maddeleri uyarınca oybirliğiyle alınan karar doğrultusunda, Şimşek’in disipline sevki kararlaştırıldı.
Berhan Şimşek, kendisine gönderilen disipline sevk dilekçesini sosyal medyadan paylaşarak, “Değerli arkadaşlar, 45 yıllık üyesi olduğum partimin yöneticilerinin bana verdikleri onur madalyamı sizlerle paylaşıyorum” ifadelerini kullandı.