Otel odasından alınan havlu, maske ve yüzey sürüntülerinde fosfin gazı (böcek ilacı metaboliti) tespit edildi.

Aile üyelerinin tamamının ilaçlamadan kaynaklanan zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği mütalaa edildi.

ÖLÜMÜN NEDENİ BÖCEK İLACI

Adli Tıp Kurumunca hazırlanan raporda, 'Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesince anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan görüş alınması gerektiği yönünde kanaat belirten rapor, 24 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. 25 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat dosyası da gönderilerek Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu’ndan anne, baba ve iki çocuğun ölüm sebebi hakkında görüş istenmiş olup, 1. İhtisas Kurulu tarafından ölüm sebeplerini belirtir mütalaa 26 Kasım 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilmiştir. Yapılan ölü muayenesi ve otopsi işlemleri ile laboratuvar incelemeleri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından yapılan değerlendirme neticesinde; Anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek, çocuklar Kadir Muhammet Böcek ve Masal Böcek’in; Ölümlerinin gıda zehirlenmesi sonucu meydana gelmediği, Ölümlerinin, kalmakta oldukları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir' yazıldı.

Almanya'dan tatil için geldikleri İstanbul'da 'zehirlenme' şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan, ardından hayatını kaybeden Böcek ailesinin 4 ferdinin öldüğü olaya ilişkin soruşturma sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında gözaltı verilen 11 şüpheliden 8'i tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.