Olay, Ortakent açıklarında meydana geldi. Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bir teknenin battığı yönündeki ihbar üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, bir helikopter, dalış timi ve çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Yapılan arama kurtarma çalışmaları sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İlk belirlemelere göre 7 göçmenin cansız bedenine ulaşıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.