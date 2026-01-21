Cansız bedenin üzerindeki mayonun, Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un mayosu olduğu belirlendi.
Rus yüzücünün anne ve babası teşhis yapılabilmesi için Türkiye’ye geliyor.
Cansız bedenin üzerindeki mayonun, Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un mayosu olduğu belirlendi.
Rus yüzücünün anne ve babası teşhis yapılabilmesi için Türkiye’ye geliyor.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.