Cansız bedenin üzerindeki mayonun, Ağustos ayında Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov’un mayosu olduğu belirlendi. 

Rus yüzücünün anne ve babası teşhis yapılabilmesi için Türkiye’ye geliyor.