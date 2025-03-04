Borsa İstanbul'da manipülatif eylemlerde bulunduğu iddiasıyla 17 kişi gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, BIST (Borsa İstanbul) pay piyasasındaki ani düşüşler ile ilgili sermaye piyasası araçlarında manipülatif eylemlerde bulunduğu tespit edilen kişiler hakkında başlattığı operasyon kapsamında farklı illerden 17 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

NE OLMUŞTU?

BİST pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğuna ilişkin ihbarlar üzerine başsavcılık harekete geçmişti.

Başsavcılık bu kapsamda, “olağan dışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile bu haberleri yayanlar” hakkında resen soruşturma başlatmıştı.

Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"Ülkemizin finansal sistemin yapıtaşları arasında olan ve ticari operasyonlara katkı, ekonomik verimliliği artırma, yatırımcıları koruma, sürekli, şeffaf, likit ve güvenli bir pazar yeri sunma gibi amaçlara hizmet eden Bist (Borsa İstanbul) pay piyasasında son dönemlerde olağanüstü fiyat hareketlerinin oluştuğu ihbarları üzerine; olağandışı fiyat ve miktar hareketliliklerine sebep olan, maksatlı ve yanıltıcı haberler yapan ve bu haberleri yayanlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 5271 sayılı CMK'nın 160. Maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup, Sermaye Piyasası Kurulumuzca yapılacak inceleme / raporlama işlemleri ile soruşturma devam etmektedir."