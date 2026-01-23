Küresel piyasalardaki olumlu görünümün ve yatırımcıların artan risk iştahının etkisiyle Borsa İstanbul’da yükseliş ivmesi hız kazandı. Gün içinde alıcılı seyrin öne çıktığı piyasada endeks tarihi seviyelere ulaştı.

Bankacılık ve sanayi hisselerinde yoğunlaşan alımların desteğiyle BIST 100 endeksi 13.000 puanın üzerine çıkarak rekor tazeledi.

BUGÜN KREDİ DERECELENDİRME KURULUŞLARINDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Fitch Ratings ve Moody's'in Türkiye değerlendirmelerinin beklendiğini belirtti.

Bunlara ek olarak bugün yurt içinde finansal hizmetler güven endeksi, finansal hesaplar raporunu, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi ve hizmet sektörü PMI verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.00 ve 13.100 puanın direnç, 12.700 ve 12.600 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.