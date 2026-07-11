Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ile bazı belediye bürokratlarının da aralarında yer aldığı 36 şüpheli hakkında 'Suç örgütü kurma', 'Suç örgütüne üye olma', 'Rüşvet alma', 'Rüşvet verme', 'İhaleye fesat karıştırma' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Sabah saatlerinde Çankaya Belediyesi ile Güner'in evinde ve belirlenen diğer adreslerde arama yapıldı.

BELGELERE EL KONULDU

Polis, belediye binasının çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı ve içeriye girişler kapatıldı.

Belediyede yapılan aramaların ardından bazı belge ve dijital materyallere el konuldu.

Polisin arama çalışmaları devam ettiği sırada eski CHP Ankara İl Başkan Vekili Yüksel Işık, bazı partililerle birlikte belediye önünde açıklama yaptı.

BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı operasyona ilişkin açıklama yaptı:

"Aralarında Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de yer aldığı toplam 36 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme, ihaleye fesat karıştırma suçlarından gözaltına alınmalarına ve adreslerinde arama, el koyma işlemi yapılmasına karar verilmiş, bu kapsamda şüphelilerden 27’si gözaltına alınmıştır."

GÜNER'DEN AÇIKLAMA

Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, operasyonun ardından X hesabından açıklama yaptı. Güner, birkaç saat içinde Ankara'da olacağını söylediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kıymetli Çankayalılar, Sevgili yurttaşlarım; Sabah saatlerinde belediye binamızda ve bürokratlarımızın evlerinde gerçekleştirilen arama dolayısıyla operasyondan haberdar olmuş bulunuyoruz. Önceden planlı olduğu üzere birkaç saat içerisinde Ankara’da olacağım. Bunu ilgili tüm makamlara da bildirdim. Yine evimde arama yapmak üzere gelen ekiplere de yedek anahtar ulaştırdım ve bütün arkadaşlarımızdan emniyet güçlerimize yardımcı olmalarını istedim. Göreve geldiğimizden bu yana bu kurumu en iyi şekilde yönettiğimizi ve bize güvenen hiç kimseye karşı mahcup olacak en ufak bir davranışımızın olmadığını tüm komşularımızın bilmesini isterim. Soruşturmanın detayları ve sebepleri netleştiğinde konuya ilişkin gerekli açıklamaları kamuoyuyla paylaşacağız."

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Güner, yurtdışı dönüşü Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alındı.