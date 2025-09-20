Yaşanan gelişme İstanbul Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından açıklandı.
Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"Bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan, kız #öğrenci yurdunda öğrencilerin kişisel eşyalarına zarar verildiğine dair görüntüler üzerine yapılan çalışmalarda 4 şüpheli şahıs yakalandı."
NE OLMUŞTU?
Cevizlibağ’da bulunan KYK kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, tatil dönüşü odalarındaki eşyaların karıştırıldığını ve birçoğunun kaybolduğunu fark edince yaşanan durumu kamuoyuna taşıdılar.
Öğrencilerin valizleri açılarak içlerindeki eşyalar dağıtıldı ve kilitli olan dolaplarının kilitleri kırıldı.
Yaşananlara ilişkin haberler sosyal medyada hızlı bir şekilde gündem olduktan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı İstanbul Atatürk Öğrenci Yurdu’na dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.