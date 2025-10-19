Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan CHP’li Nilüfer eski Belediye Başkanı Turgay Erdem, rahatsızlanması üzerine Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Erdem’in avukatı Deniz Baykal, Sözcü'den Ümit Karadağ'a yaptığı açıklamada kalp rahatsızlığı bulunan müvekkilinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü belirtti. Erdem'e yarın anjiyo yapılacak.

NE OLMUŞTU?

Turgay Erdem, 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Nilüfer Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve mimarlık geçmişiyle ön plana çıkan bir isimdi.

10 Ekim 2025 tarihinde "Rüşvet, suç örgütü kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" gibi suçlardan gözaltına alınan CHP'li Erdem'in de aralarında bulunduğu 22 kişiden 15'i geçtiğimiz Salı günü tutuklanmıştı.

Erdem'in eşi Zeynep Erdem ve 7 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.