Mahkeme kararıyla görevden tedbiren uzaklaştırılan CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, duruşmalı olarak görülmesine karar verilen davanın ilk duruşması bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde başladı.

"HİLE" İDDİASI VE MAHKEMENİN KARARI

Erkan, seçimde “oylamaya hile karıştırıldığı” iddiasında bulundu. Mahkeme, davanın ilk aşamasında ara karar alarak Çelik’i görevden uzaklaştırdı ve yerine Gürsel Tekin’i atadı.

Bu gelişmenin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, kararın “CHP’li bazı delegelerin açtığı dava üzerine verilen ihtiyati tedbir” olduğunu açıkladı.

Çelik, Tekin’in atanmasına karşı itirazda bulundu. Mahkeme, yapılan itirazları değerlendirdi ve duruşmanın davalı tarafların katılımıyla görülmesine karar verdi.

BUGÜNKÜ DURUŞMA BELİRLEYİCİ OLACAK

CHP’nin Tekin’in atanmasına yönelik tüm itirazları, bugün İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılacak duruşmada ele alınacak.

Kararın, İstanbul İl Başkanlığı’ndaki mevcut yönetim krizine yön vermesi bekleniyor.

OLAĞANÜSTÜ KONGRE

CHP'nin sadece adres değişikliğiyle değil, hukuki anlamda da seçime gitmek istediğini belirten Demir, partinin YSK'ya başvuru yaparak 22. Olağanüstü Kongre için başvuru yaptığını dile getirdi.

İki gün önce yapılan bu 22. Olağanüstü Kongre'de ise Özgür Çelik yeniden CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.